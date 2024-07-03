وجدة .. جامعة ابن طفيل تنال المسابقة الوطنية النهائبة للفرنكفوتية

فازت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية النهائية للفرنكوفونية “أطروحتي في 180 ثانية نسخة 2024” والتي احتضنتها جامعة محمد الأول بوجدة اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري، بقاعة الندوات بكلية الطب.

في حين عادت الجائزة الثانية لجامعة محمد الخامس بالرباط، بينما انتزعت جامعة وجدة المرتبة الثالثة، وساهم في إخراج النسخة العاشرة كل من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة محمد الأول بوجدة.

وشارك في هذه المسابقة الوطنية أربعة وعشرون (24) طالب دكتوراه من جميع التخصصات، ينتمون إلى 12 جامعة مغربية، حيث وجدت لجنة التحكيم صعوبة في اختيار الفائز في هذه المسابقة بحكم العروض المميزة التي قدمها الطلبة في وقت لا يتجاوز 3 دقائق لكل واحد منهم يشرحون فيها الخطوط العريضة لأطروحتهم الجامعية (الدكتوراه) بشكل مرتجل وسريع وإقناع هيئة المحلفين بقدرتهم على التواصل بأسلوب جيد (شروط المسابقة).

وحظيت هذه المسابقة بحضور كبير غصت به قاعة الندوات والقاعات المجاورة لها، والتي تابعت أطوار المسابقة عبر البث المباشر (الأنترنيت).

ونوهت لجنة التحكيم بمستوى التنظيم المحكم والخدمات قدمتها جامعة محمد الأول للمشاركين، كما حظيت المسابقة بدعم من بعض الشركاء مثل ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمعهد الفرنسي بوجدة، بالإضافة إلى الراعي الرسمي لهذه المسابقة (أحد البنوك الوطنية) الذي خصص ثلاث جوائز للجنة التحكيم حسب الاستحقاق وجائزة عامة واحدة.

الجائزة الأولى قيمتها 12000 درهم والثانية 8000 درهم والثالثة 5000 درهم ونفس المبلغ للجائزة العامة (تصويت الجمهور على أحد المشاركين).

وسيمثل الفائز بالجائزة الأولى للجنة التحكيم، المملكة المغربية في النهائي الدولي الذي سيقام يوم 21 نونبر 2024 في أبيدجان، ساحل العاج.