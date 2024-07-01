شاطئ قرية أركمان.. مياه البحر تلفظ 15 رزمة من الحشيش

هبة بريس – وجدة

لفظ شاطئ قرية أركمان التابع ترابيا لإقليم الناظور، أمس الأحد 30 يونيو 2024، عددا من رزم الحشيش التي كانت معدة للتهريب.

وتم رصد هذه الرزم من طرف القوات المساعدة والدرك الملكي، بالقرب من مركز المراقبة، حيث انتقلت عناصرهم إلى عين المكان، والإستعانة بقارب للصيد من أجل تمشيط المنطقة على طول الشاطئ وإخراج رزم الحشيش، التي قدر عددها ب 17رزمة.

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة مصدر هذه الرزم والتي كانت معدة للتهريب للخارج عبر قوارب مطاطية.

ويستغل بعض المهربين بعض النقاط الموجودة بين قرية أركمان ورأس الماء لتنفيذ علميات التهريب، حيث عرفت المنطقة مؤخرا عمليات مراقبة مشددة من طرف القوات المساعدة بتعليمات مباشرة من قائدها، وكذلك من عناصر الدرك الملكي بقيادة الكولونيل الجهوي، والتي ضيقت الخناق بشكل كبير على المهربين بهذه المنطقة، ما جعلهم يغيرون الوجهة إلى مناطق أخرى.