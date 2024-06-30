المكتب المديري للوداد يستعد لتعيين أيت منا رئيسا لفرع كرة القدم

يستعد المكتب المديري للوداد الرياضي لتعيين هشام أيت منا رئيسا لفرع كرة القدم قبل أيام من موعد الجمع العام للنادي.

وينتظر أن يعقد مكتب الوداد اجتماعا مساء اليوم الأحد من أجل المصادقة على استقالة عبد المجيد البرناكي من منصبه وتعيين إدريس حسا رئيسا للنادي وهشام أيت منا رئيسا لفرع كرة القدم.

وكان الوداد الرياضي قد توصل بخمس طلبات الترشح لرئاسة النادي، وتعلق الأمر بكل من هشام أيت منا وأنس كورامي وكرام الناسك وعطيل توزر وسعد الله ياسين.

ونجح أيت منا في كسب ثقة منخرطي الفريق الأحمر من خلال برنامجه ومشروعه الرياضي، الذي يسعى عبره لإعادة وداد الأمة للسكة الصحيحة.