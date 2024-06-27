مخيمات تندوف تشتعل .. إحراق سيارات ومقرات لـ”شرطة” احتجاجا على تصفية معارضين

تعيش مخيمات تندوف على وقع احتجاجات عنيفة من لدن صحراويين، أقدموا على إضرام النيران في السيارات التابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وكذلك في بنايات ما تسميها “مؤسساتها الأمنية”، في سياق احتجاجات متصاعدة على عمليات قتل تعرض لها معارضون لقيادة الجبهة.

وحسب فيديوهات من داخل المخيمات، فالأمر يتعلق بصحراويين قاموا بإضرام النار في مركبات تابعة للميلشيات المسلحة للجبهة، مشيرة إلى أن من قاموا بهذا الحراك محتجون ينتمون لقبيلة أولاد تيدرارين التي تعرض بعض شبابها لعمليات تصفية.

وقالت مواقع معارضة فإن الأمر يتعلق بحراك مستمر منذ أيام، بسبب ما يعتبره المحتجون أعمالاً منظمة يقف وراءها قياديون في الجبهة الانفصالية ضد المنتمين للقبيلة المذكورة، تشمل حالات اعتداء جسدي ونهب للممتلكات.

وأفادت مصادر أخرى بأن محتجين من قبيلة أولاد دليم حاصروا مقرات ما يسمى بـ”جهاز الشرطة” التابع لجبهة البوليساريو وقاموا بإضرام النار فيها تحت قيادة شاب معارض للجبهة يدعى حمادة ولد هيبة، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مباشرة بين الطرفين._ تقول نفس