تزنيت : إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بسبب وجبة ب ” سناك “

أصيب سبعة أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة عشاء بمحل للأكلات السريعة (سناك) بمدينة تزنيت ليلة ، استدعت نقلهم للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية .

وفي نفس السياق ، أكدت مصادر عليمة أن ستة أشخاص من المصابين بالتسمم الغذائي ، قد غادروا مستشفى الحسن الأول بتزنيت يوم امس الأربعاء بعدما تلقوا العلاجات الضرورية، فيما لازالت حالة واحدة في وضعية “مقلقة”.

هذا، و تسائل هذه الواقعة مصالح المراقبة بخصوص مدى القيام بدورها في تتبع و مراقبة عدد من محلات الأكلات الخفيفة، و ما يقع بداخلها من خروقات وتجاوزات تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للمحل الذي وقعت فيه واقعة هذا التسمم للمرة الثانية على التوالي، دون أن تتخذ في حق مسيريه أية إجراءات زجرية، ليبقى السؤال المطروح، من يحمي هذا “السناك” من الاستمرار في العبث بصحة وسلامة المواطنين؟.