توقيع اتفاقية شراكة بالرباط لدعم التنمية الاجتماعية بفلسطين

وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهم دعم التنمية الاجتماعية بفلسطين خدمة للمرأة والطفل، بشكل خاص، والأسرة الفلسطينية بشكل عام.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عواطف حيار، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، بحضور، على الخصوص، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح أبو عون حمد، إلى بلورة برامج المساعدة الاجتماعية للفئات المحتاجة بفلسطين، وبرامج التنمية البشرية التي تهتم بالارتقاء بالفئات النشيطة، لا سيما المشاريع المرتبطة بتمكين المرأة والحماية الاجتماعية.

كما تهم هذه الاتفاقية، التي حضر مراسم التوقيع عليها أيضا وفد فلسطيني يقوده وزير شؤون القدس أشرف الأعور، خلق مبادرات للحماية الاجتماعية من أجل دعم الأسر الهشة وحماية الأطفال اليتامى ضحايا الحرب من خلال تعزيز خدمات المؤسسات الشريكة لوكالة بيت مال القدس.

وتروم هذه الشراكة، كذلك، التنسيق المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في أفق تسطير برامج ومساعدات كفيلة بضمان الدعم المادي والمعنوي للسكان الفلسطينين لمساعدتهم على الصمود في وجه التحديات الصعبة التي يعيشونها يوميا، خاصة النازحين منهم، وتخفيف معاناتهم.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة حيار، في تصريح للصحافة، أن اتفاقية الشراكة تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها فلسطين لدى المغاربة كافة، والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

وأبرزت أن هذه الاتفاقية تسعى أيضا إلى تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي للنساء الفلسطينيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد من خلال دعم الأسر المنتجة في أفق مواكبة استمرارية وصمود السكان الفلسطينيين.

من جانبها، اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتعزيز التماسك والصمود للأسر الفلسطينية من خلال وضع البرامج ذات الصلة بتمكين اقتصاد الرعاية الاجتماعية وتوفير دخل وخدمات مستدامة للفئات الهشة والأسر المتضررة من الحرب.

وبعدما أعربت عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على دعمه الدائم والمتواصل للفلسطينيين، لفتت السيدة أبو عون الانتباه إلى أن هذا “التعاون جزء من المبادرات المغربية العديدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة بيت مال القدس، عبر خلق مشاريع اقتصادية واجتماعية للعائلات التي تعيش أوضاعا صعبة”.

يشار الى أن الوفد الفلسطيني، الذي يضم مسؤولين عن محافظتي القدس وغزة، كان قد استهل أول أمس الاثنين زيارة للمملكة المغربية تستمر إلى غاية 28 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف.