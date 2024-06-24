هل تدفع إسبانيا غرامة بسبب مشاركة يامال باليورو؟

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن منتخب إسبانيا قد يدفع غرامة مالية بسبب مشاركة نجمه المراهق لامين يامال في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية، ويبدو أن قانون العمل في ألمانيا قد يضع إسبانيا في مأزق بسبب لاعبه الشاب لامين يامال.

ويقدم لامين يامال صاحب الـ 16 عاماً مستويات رائعة مع منتخب إسبانيا في البطولة القارية، الأمر الذي جعله لاعبا لا غنى عنه للاروخا.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القانون الألماني، لا يسمح للأشخاص دون سن الـ 18 عاماً سواء كانوا ألمانا أو أجانب بالعمل بعد الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكملت الصحيفة أن هذا القانون قد وضع لحماية الشباب والحد من استغلالهم، لذلك من يقوم بذلك سيدفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.

وأضافت “بيلد” أن الاتحاد الإسباني قد يتعرض لتلك الغرامة بسبب مشاركة لامين يامال في المباريات التي تنتهي بعد الساعة 11 مساءً.

جدير بالذكر أن لامين يامال بنسبة كبيرة سيشارك في مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره الألباني المقرر إقامتها مساء يوم الاثنين ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم أوروبا.