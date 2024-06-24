مراكش : اعتقال مسير محل ل ” الرهان ” يشتغل خارج القانون

أفادت أبحاث وتحريات ميدانية أن مقهى متواجدة بحي باب الخميس تستقطب أشخاص يتعاطون للعب الرهان المتمثلة في سباقات الخيول بدون ترخيص من الشركة الملكية لتشجيع الفرس وذلك بتتبع سباقات الخيول عبر قناة تلفزية أجنبية.

بناء عليه وبعد اشعار ممثل النيابة العامة المختصة، تم إيقاف المكلف بتسيير المقهى.

وفي نفس الإطار تم إيقاف شخصين من متعاطي لعب الرهان كما تم حجز تلفاز ومستقبل آلي خاص بتنظيم لعب سباقات لعب الرهان علاوة على جهاز التشغيل عن بعد ومبلغ مالي.

هذا وقد تم إخضاع إخضاع المسير لتدابير الحراسة النظرية والإستماع الى الزبونين.