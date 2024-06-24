سيدي افني : تفكيك مصنع ل ” ماء الحياة ” واعتقال مروج

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لمنطقة الأخصاص بإقليم سيدي افني ، عناصر من الدرك الملكي برآسة رئيس المركز التابع للأخصاص إقليم سيدي افني، من مداهمة مصنع لخمور ” الماحيا ” وحجز آليات ” التقطير ” وكمية من هذه المادة المسكرة بعضها معد للبيع ” 320 لتر” والآخر في طور التخمير ” 160 لتر” وكمية من التين المجفف تقدر ب 800 كلغ.

وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على مصالح النيابة العامة المختصة .

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبدولة من طرف المصالح الأمنية ، لمواجهة هذه التجارة العشوائية الخمور المصنعة تقليديا، بعد فاجعة القنيطرة التي اودت بالعديد من الضحايا، وسط نداء حقوقيين من اجل خلق بديل لهذه الصناعة لحماية مستهلكيها من المخاطر الصحية .