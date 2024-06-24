الـONEE: المياه الموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب

هبة بريس

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المياه المعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب وتستجيب لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني.

وذكر المكتب، في بلاغ توضيحي، أنه “على إثر ما تم تداوله في الصحافة الإلكترونية بخصوص جودة مياه الشرب بزاوية الشيخ بإقليم بني ملال”، تسجل المديرية الجهوية للمكتب للمنطقة الوسطى-قطاع الماء، أنه “يتم تزويد مدينة زاوية الشيخ بالماء الصالح للشرب انطلاقا من منبعين مائيين هما منبع بيوكنداز الذي تخضع مياهه لعملية التعقيم، ومياه منبع وارالنفع التي تخضع للمعالجة بواسطة محطة الترشيح الرملي والتعقيم”.

وأضاف ذات المصدر أنه “بسبب الأمطار الرعدية الجبلية، تتعرض أحيانا المياه الخامة لمنبع وارالنفع لارتفاع نسبة المواد العالقة بها، وهو ما حدث يوم 2024/06/17 على الساعة 11 ليلا، وتم في حينه إيقاف ضخ المياه الخامة إلى محطة المعالجة، وقد قام مختبر المكتب بتتبع جودتها ومدى قابليتها للمعالجة، حيث تم التأكد من جودتها وتم استئناف ضخها لمحطة المعالجة يوم 2024/06/18 على الساعة 8 صباحا”.

وأكد أنه لم يُسجل أي اضطراب في تزويد ساكنة مدينة زاوية الشيخ بالماء الشروب، وخاصة في تلك الفترة التي تزامنت مع عيد الأضحى، الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية.

وأشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أنه عزز بواسطة مختبراته وتيرة المراقبة الفيزيو-كيميائية والبكتيريولوجية للمياه المنتجة والموزعة، موضحا أنه “تبين من خلال نتائج مراقبة الجودة التي قام بها المكتب ومصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لهذه المياه، أنها صالحة للشرب وتستجيب لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني، وهي مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال”.

وخلص المكتب إلى أنه بناء على نتائج التحاليل المخبرية، تأكد أن المياه المعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب ولا تشكل أية خطورة على صحة المستهلك.