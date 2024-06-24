شيرين عبد الوهاب: “أخويا باعني.. وحسام حبيب معاه حق”

هبة بريس – وكالات

عادت الحرب الكلامية بين الفنانة شيرين عبد الوهاب و شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي اتهمه طليقها الفنان حسام حبيب بالتعدي عليهل والاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت شيرين في تسجيل صوتي بثه برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، أنها فوجئت بما حدث من شقيقها.

وأضافت “كل اللي قاله حسام حبيب مضبوط، أخويا باعني”، لافتة إلى أنها حررت توكيل عام لشقيقها منذ سنوات، وبموجبه استولى على حساباتها على السوشيال ميديا الخاصة بها.

وتابعت: “كل اللي قاله حسام صح، متصدقوش حاجة من محمد عبدالوهاب”، معربة عن أسفها لإشغال الجمهور بمشاكلها، مطالبة محبيها بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن محاميها فقط.

وقالت شيرين عبدالوهاب: “أنا فوجئت بإللي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني”.

وأضافت: “مش عايزة أضايقكم لإني عارفة أن كل واحد فيكم عنده مشاكل وهموم، وكل شوية شيرين شيرين.. والفترة اللي فاتت مكانش ليا تصريحات وانتوا أهلي وسندي وبتردوا غيبتي”.