إنزكان : عاصمة سوس التجارية تستعد لإنشاء محطة طرقية بمواصفات حديثة

يواصل مجلس جماعة إنزكان استعداداته لبناء محطة طرقية جديدة بمواصفات عالية من شأنها تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل داخل المدينة.

وفي خطوة أولى نحو تنفيذ هذا المشروع الحيوي، تم إفتتاح أظرفة صفقة دراسة حركة المرور، والتي تهدف إلى تحليل حركة المرور داخل المحطة المخطط لها ومعرفة المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة.

وحسب ما أورده مصدر مطلع، فقد بلغت قيمة صفقة الدراسة 25 مليون سنتيم، وهو استثمار يعكس مدى التزام مجلس جماعة إنزكان بتوفير حلول مستدامة لمشاكل النقل والمرور في المدينة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تقديم توصيات فعالة لتصميم المحطة الطرقية الجديدة، في حين تندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن تشييد المحطة الطرقية الجديدة بإنزكان من شأنه أن يعزز من جاذبية هذه المدينة كمركز حضري مهم في عمالة إنزكان أيت ملول خاصة، وجهة سوس ماسة على وجه العموم.

ويشار أيضا إلى أن هذا المشروع المهيكل سينجز على القطعة الأرضية المتواجدة بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان (شارع الجيش الملكي – الطريق الوطنية رقم 10)، وذلك وفقا لتصميم معماري حديث يتيح تثمين الفضاءات، من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين.

وخصص لهذا المشروع وعاء عقاري تفوق مساحته 3 هكتارات، بمساحة مغطاة قدرها 32 ألف و870 متر مربع، حيث سيتم الولوج إليه عبر المدار الطرقي الجديد المتواجد بالقرب من قنطرة النخيل والكولف الملكي.

ومن شأن المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة بإنزكان أن تتوفر على مجموعة من الأرصفة لحافلات نقل المسافرين، ومرآب لوقوف السيارات لمدة قصيرة وآخر للركن لمدة أطول وموقف خارجي للسيارات و محطة لسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات خدماتية ضرورية، فيما سيتم تزويدها بتجهيزات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

ومن المرتقب أن يتم بناء هذا المشروع في أفق سنة 2025، وذلك في إطار شراكة مندمجة بين عدة أطراف، فيما سيتم العمل على ضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية وفقا للمعايير الدولية.