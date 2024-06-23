الحوز : مخيمات ضحايا الزلزال تشهد اول جريمة ق—-تل

2024-06-23 / 16:31
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في سابقة من نوعها ، اهتزت خيام المتضررين من زلزال الحوز على وقع جريمة قتل ارتكبها شاب في حق خاله.

وحسب ما نقلته مصادر، فإن الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ16 سنة دخل في مشادة كلامية مع خاله، اول امس السبت 22 يونيو الجاري، قبل أن يوجه له ضربة بحجر على الرأس أردته قتيلا.

وعن أسباب الجريمة تضيف ذات المصادر، فتعود لتدخل الشاب من أجل صد خاله الذي كان يعنف أخته ” والدة الجاني ” ، بعد رفضها منحه بعض النقود التي طلبها منها.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية حلوا بمكان الجريمة، حيث تم توقيف الجاني ووضعه رهن التحقيق الذي فتح بإشراف من النيابة العامة، فيما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات.

2024-06-23 / 16:31
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