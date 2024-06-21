“كاف” يوجه الشكر للملك محمد السادس والمغرب على احتضان “كان 2025”

هبة بريس_ الرباط

وجه الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الشكر للملك محمد السادس والمغرب على احتضان نهائيات كأس أمم افريقيا 2025 المقررة ببلادنا خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.

وقال “كاف” في بلاغ رسمي: “يُعبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن امتنانه لملك المغرب محمد السادس، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيسها، فوزي لقجع، والحكومة والشعب المغربي، على استضافة كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، وكذلك كأس أمم إفريقيا للسيدات ، المغرب 2024، توتال إنيرجيز”.

من جهته أوضح باتريس موتيسيبي، رئيس “كاف” في تصريح أورده البلاغ الرسمي: :”أنا واثق من أن كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، ستكون ناجحة للغاية، وستكون أفضل نسخة في تاريخ هذه المنافسة”.

وأضاف: “أنا أيضًا معجب بالنمو الكبير لكرة القدم النسائية في إفريقيا، وأتوقع أن تكون كأس أمم إفريقيا للسيدات2024، في المغرب، ناجحة بشكل كبير أيضا”.