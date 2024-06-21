“بلطي” ينفي دعمه لـ”البوليساريو” ويضرب موعدا لجمهوره بمنصة النهضة

هبة بريس – فن

ضرب الفنان التونسي بلطي، موعدا لجمهوره الكبير بالمغرب من خلال إحيائه لحفل فني بمهرجان موازين بالمغرب، يوم الــ 26 من يونيو الجاري، حيث سيطل على عشاقه عبر منصة النهضة للمرة الأولى.

وأكد الفنان التونسي بلطي أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعرضه الذي سيقدمه في مهرجان موازين مضيفا أنه سيكون عرضا خاصا واستثنائيا يجمع أغانيه القديمة والجديدة على غرار ” آلو” و”كلمة” “وانا”و”جاي من الريف للعاصمة”، والأغنية التي لاقت نجاحا عالميا واستثنائيا “ياليلي” وغيرها من أغانيه الناجحة والمنتشرة عربيا.

وفي سياق متصل، نفى النجم التونسي، دعمه للجمهورية الوهمية أو رفعه ل”علمها”.

وأكد بلطي أن كل الأخبار التي روجت عبر صفحات وهمية انتحلت اسمه وتسببت له في العديد من المشاكل، مؤكدا أنه لم يتحدث في السياسة ولم يسبق أن رفع علم الجمهورية الوهمية، بل ويكن كل الاحترام والتقدير للشعب المغربي.