لطيفة رأفت: دنيا باطما من أجمل الأصوات المغربية وهي المنافسة الوحيدة لأسماء لمنور

هبة بريس – فن

وصفت المطربة المغربية لطيفة رأفت، الفنانة دنيا باطما بأحد أجمل الأصوات بالساحة الفنية المغربية.

وعبرت لطيفة رأفت في حديثها بالندوة الصحفية المنظمة على هامش مشاركتها في مهرجان موازين، عن متمنياتها في أن تتجاوز باطما أزمتها وأن تعود لجمورها، داعية دنيا الى اختيار فريق عمل ناجح يهتم بصوتها ويساهم في نجاحها وفي إيصال موهبتها الحقيقية لجمهورها الواسع.

وأكدت الديفا، أن دنيا باطما وأسماء المنور من أقوى الأصوات المغربية، وستحملان مشعل الأغنية المغربية في المستقبل، مضيفة أن دنيا تعد منافسة قوية للفنانة أسماء المنور.