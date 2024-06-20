تقرير رويترز يصنف هسبريس الأولى وهبة بريس الثانية على مستوى الجرائد الالكترونية

هبة بريس_ الرباط

كشف تقرير صادر عن معهد رويترز للصحافة حول الأخبار الرقمية لسنة 2024، تربع الجريدة الالكترونية المغربية هسبريس متبوعة بالجريدة الإلكترونية هبة بريس على مستوى المواقع الأكثر مقروئية، والخامسة على سلم الترتيب في علاقتها مع القناة الثانية والجزيرة مباشر والقناة الأولى المغربية.

كما كشف التقرير أيضا عن واقع الثقة التي تحوزها وسائل الإعلام بالمغرب من طرف القراء، مصنفا المغرب من بين أدنى الدول التي ترتفع فيها معدلات الثقة في الأخبار ضمن 47 دولة شملها الاستطلاع بنسبة لم تتجاوز 31% فقط.

وأضاف التقرير، أن “العديد من المغاربة لا يروا أن وسائل الإعلام الإخبارية مستقلة”، مسجلين “تجنبها تناول المواضيع الحساسة وعكسها في الغالب آراء الحكومة ووجهات نظرها حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية”.