وجدة .. سهرة فنية تحتفي بالتراث الشعبي بالجهة الشرقية

هبة بريس : وجدة

تزامنا مع دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واحتفاءً بالتراث الشعبي الغني للمنطقة الشرقية، ستنظم فخرالدين المرضي (fakhre-pub) سهرة فنية للتراث الشعبي لجهة الشرق وعائلية بامتياز يوم الجمعة، 05 يوليوز 2024، بمسرح محمد السادس بوجدة، هذا الحدث المميز سيشهد مشاركة نجمي الحيدوس والهيتي بالجهة الشرقية، الشاب صادق والشاب وحيد الكرسيفي.

السهرة الفنية هي من تنظيم الشاب فخرالدين المرضي صاحب وكالة (Fakhre-pub)، وتهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج ووطنهم الأم، وكذلك إلى تعريف الأجيال الصاعدة من أبناء الجالية بثقافة وتراث المنطقة الشرقية. سيتميز الحفل بأجواء عائلية دافئة وأداءات مبهرة من نجمي الحيدوس والهيتي، اللذين يشتهران بإحياء التراث الشعبي ونقل الألحان التقليدية بأسلوب معاصر يجذب الشباب والكبار على حد سواء.

اما التذاكر فهي في متناول الجميع بأثمنة معقولة، ب 50 و 80 درهما، حيث من المتوقع أن يكون الحدث فرصة فريدة للتواصل بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وسكان المنطقة الشرقية، حيث يمكنهم الاستمتاع بأمسية مليئة بالموسيقى والفن والتراث. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الحفل في إبراز التراث الثقافي المغربي وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية، من خلال تقديم عروض فنية تلامس القلوب وتعيد الذكريات الجميلة.

وفي تصريح له، قال فخرالدين المرضي، منظم الحدث: “نحن متحمسون للغاية لاستقبال نجمي الحيدوس والهيتي، الشاب صادق والشاب وحيد الكرسيفي، في هذه السهرة الفنية التي تهدف إلى إحياء التراث الشعبي للمنطقة الشرقية. نأمل أن يكون هذا الحفل فرصة لتعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج ووطنهم، وأيضًا لتعريف الجميع بالثرات الغني الذي تتمتع به منطقتنا.”

ندعو الجميع للحضور والمشاركة في هذا الحفل الرائع الذي يعكس الروح الثقافية الغنية للمغرب.

لمزيد من المعلومات وحجز التذاكر، الاتصال على الرقم التالي: 0601207772.