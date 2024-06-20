طلاب الهندسة الزراعية” يفصلون في “تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي”

2024-06-20 / 13:38
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هبة بريس

من المرتقب أن يخوض طلاب الهندسة الزراعية والعلوم ذات الصلة في موضوع ” مواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”

اللجنة المحلية الرباط التابعة للجمعية الدولية لطلاب الهندسة الزراعية والعلوم ذات الصلة (IAAS Morocco) أعلنت عن تنظيم لقاء يجمع مديري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA DM) بداية من 28 الى 30 يونيو بمقر معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

ويعلن البيان الصحفي الخاص باللقاء انه سيتم تسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية ويتعلق بتغير المناخ وتأثيره على الموارد الغذائية في القارة الأفريقية.

وسيم تسليط الضوء على تحديات الأمن الغذائي في مواجهة قضايا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

كما ستتم مناقشة “الجهود المبذولة للتكيف مع الصعوبات التي تواجه قطاع الزراعة

2024-06-20 / 13:38
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