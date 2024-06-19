تأجيل إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس

أعلنت السلطات الليبية، الأربعاء، عن تأجيل إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس، الذي أغلق نهاية شهر مارس الماضي لأسباب أمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية، أن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، الذي كان مقررا يوم الخميس، تم تأجيله حتى 24 يونيو المقبل، لاستكمال بعض الإجراءات.

وأكد المصدر ذاته أن رأس جدير لازال مفتوحا أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.

وقد وقعت ليبيا وتونس، مؤخرا، على اتفاق أمني ينص على فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير، وعلى تعزيز المراقبة بالمعبر وضبط عدم وجود أي مظاهر مسلحة.

و أغلق معبر رأس جدير في نهاية مارس الماضي إثر هجوم نفذته “مجموعات خارجة عن القانون” من أجل إثارة الفوضى.

ويعتبر هذا المعبر ، الذي يقع شمال غرب ليبيا وعلى بعد حوالي 170 كيلومترا غرب طرابلس، نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهي منطقة تعد موطنا للأنشطة التجارية عبر الحدود، منها التهريب.