السعيدية .. انطلاق موسم الإصطياف وسط قرار عاملي ينظم الشاطئ

هبة بريس : وجدة

انطلق منذ فاتح يونيو الجاري، بمدينة السعيدية موسم الإصطياف ويمتد لغاية 30 شتنبر 2024، ولهذا اصدر محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، قرارا عامليا بخصوص تنظيم موسم الاصطياف بشاطئ السعيدية التابع لنفوذ الإقليم.

ومضمون القرار العاملي، فالمادة الأولى انه يفتتح موسم الاصطياف بشاطئ السعيدية التابع لنفوذ إقليم بركان الشاطئ الجماعي، شاطئ المحطة السياحية، وشاطئ الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب ملوية ابتداء من فاتح يونيو 2024 وينتهي يوم 15 شتنبر 2024.

2/ يسمح بالسباحة والاستجمام بالشاطئ باستثناء المناطق المحددة كلما سمحت جودة الماء وحالة البحر بذلك لضمان أمن وسلامة المصطافين.

3/ تبتدئ الحراسة بالشاطئ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي على الساعة الثامنة مساء واستثناء من المادة الأولى، تبتدئ الحراسة بالشاطئ بتاريخ فاتح مايو وتنتهي يوم 30 شتنبر.

4/ تأمين حدود منطقة السباحة بالشاطئ المذكور أعلاه بالكرات المائية.

5/ يجب ألا يمس استغلال الشاطئ الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.

6/ يمنع سير المركبات وتوقفها على الشاطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر ؛ ولا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية وكذا تلك المستعملة لأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها لهذا الغرض.

7/ يمنع منعا كليا استعمال الدراجات الرباعية Quads داخل المدينة، كما يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك بشاطئ السعيدية، ولا يسمح الإبحار لهذه الأخيرة إلا انطلاقا من الميناء الترفيهي “مارينا”، ويعلن للعموم عبر اللوحات عن هذا المنع”.

8/ يخضع كل مخالف لهذه المقتضيات للعقوبات الجاري بها العمل ومن ضمنها حجز الآليات.

9/ تنظم الرياضات المائية وفق القرار العاملي رقم 2018/15 بتاريخ 13 يونيو 2018 القاضي بتنظيم استعمال آليات الترفيه المائية ذات المحرك، ويتعين على المصالح المختصة مواكبة ومراقبة شروط مزاولة هذا النوع من الرياضات من ترخيص وتأمين وتشوير وكذا الالتزام بتوفير وسائل السلامة والأمن.

10/ يتعين على جماعة السعيدية وبتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية وضع ألواح الإشارة بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل العبارات التالية: ” ممنوع السباحة”، “انتباه تيارات خطيرة”، “منطقة غير محروسة ” وذلك بالنسبة للمناطق التالية:

مصب واد ملوية: كلا المدخلين، المنطقة ما بين مصب ملوية وموقف السيارات الكائن بمنطقة ما يسمى الحلك، ما بين منطقة مركز القوات المسلحة وطريق الحجرة، مارينا الشرقية بالقرب من الميناء – منطقة الصخور، مارينا الغربية بالقرب من الميناء – منطقة الصخور، المنطقة الصخرية على الحدود مع الجزائر، المنطقة العسكرية العازلة، الحوض المائي بمارينا المنطقة المخصصة لكراء الدراجات المائية.

11/ تمنع جميع الرياضات الجماعية بالشاطئ ولا يسمح بممارستها إلا في الفضاءات المخصصة لذلك.

12/ تراعي شروط السلامة والأمن بالنسبة لمستعملي الدواسات المائية.

13/ يمنع ولوج كافة الحيوانات إلى الشاطئ لأي غرض كان تحت طائلة اتخاذ التدابير المقررة بموجب النصوص الجاري بها العمل ولا يطبق هذا المنع بالنسبة للخيول التي تمتطيها عناصر الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية.

14/ يمنع الباعة المتجولون من مزاولة نشاطهم التجاري داخل الشاطئ وكل من خالف هذا النص يعاقب طبقا للقوانين والأنظمةالجاري بها العمل.

15/ تتخذ جماعة السعيدية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظافة وصحة وسلامة المصطافين داخل الشاطئ والمرافق المجاورة له وخصوصا المرافق الصحية.

وفي الأخير، ستشرف اللجنة الإقليمية للشاطئ التي تم تشكيلها بناء على القرار العاملي رقم 2018/15 بتاريخ 13 يونيو 2018، على حسن تدبير الشاطئ من خلال التنسيق بين كافة المتدخلين وإعطاء التوجيهات التي من شأنها تحسين هذه الفضاءات وحمايتها من كافة الظواهر السيئة وصيانة تجهيزاتها والسهر على راحة مرتاديها واقتراح وتأطير كافة الأنشطة ذات الطابع الثقافي أو التربوي أو الرياضي أو التجاري الممكن مزاولتها بالشاطئ. تنبثق عن اللجنة الإقليمية لجان موضوعاتية تعهد إليها مهمة تدبير موسم الاصطياف وتشرف السلطة المحلية على التنسيق والإشراف على عملها.