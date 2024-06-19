تركي آل الشيخ يجمع نانسي عجرم وعمرو دياب في عمل سينمائي

هبة بريس – متابعة

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن فيلم سينمائي مرتقب يجمع بين المطرب المصري عمرو دياب، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ونشر آل شيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو يجمع بينه وبين الفنان عمرو دياب، أثناء استقباله له في العرض الخاص لفيلم “أولاد رزق٣” الذي أقيم مساء الإثنين، وعلق عليه قائلا: “مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم، لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي”.

وأضاف تركي آل شيخ: “عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل، أبي فوق الشجرة ورصيف نمرة خمسة”.