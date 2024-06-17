تارودانت.. حادثة سير تسفر عن سقوط قت—يل وجرحى

لقي سائق سيارة اجرة كبيرة تربط بين تاليوين بنارودانت ومدينة انزكان ، مصرعه ، فيما أصيب 7 أشخاص من ضمنهم ركاب سيارة الأجرة و سائق سيارة خفيفة ،لجروح متفاوتة الخطورة ، مساء امس الاحد ، تم نقلهم للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات .

ونجم الحادث، “بسبب اصطدام بين سيارة أجرة من الصنف الأول وسيارة خفيفة، ماتسبب في مصرع سائق “الطاكسي” على الفور، على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة ارزان بنارودانت .

وحلت بعين المكان، مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، إضافة إلى عناصر الوقاية المدنية، وتم الإشراف على نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد تمكينهم من العلاجات اللازمة، موازاة مع توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات.

كما فتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الواقعة، قصد تحديد ظروف وملابسات وقوعها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما وقعت مساء اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة الكفيفات ومدينة اولاد التايمة، ولم تخلف إصابات في صفوف ركابها .