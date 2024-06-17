السلطات البحرية الفرنسية تضبط طنّين من المخدرات

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، الاثنين، أن أكثر من طنين من لقاح القنب ضُبطت، السبت، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل إقليم كاتالونيا الإسباني، خلال عملية فرنسية إسبانية مشتركة.

وقالت السلطات الفرنسية في منطقة البحر المتوسط لوكالة فرانس برس، إن “هذه واحدة من أكبر عمليات الضبط التي قامت بها السلطات الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة”.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 4,2 أطنان من صمغ القنب، ولكن في منطقة أبعد بكثير في جنوب هذا البحر