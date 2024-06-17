السلطات البحرية الفرنسية تضبط طنّين من المخدرات

2024-06-17 / 14:17
0

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، الاثنين، أن أكثر من طنين من لقاح القنب ضُبطت، السبت، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل إقليم كاتالونيا الإسباني، خلال عملية فرنسية إسبانية مشتركة.

وقالت السلطات الفرنسية في منطقة البحر المتوسط لوكالة فرانس برس، إن “هذه واحدة من أكبر عمليات الضبط التي قامت بها السلطات الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة”.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 4,2 أطنان من صمغ القنب، ولكن في منطقة أبعد بكثير في جنوب هذا البحر

2024-06-17 / 14:17
0

مقالات ذات صلة

فرنسا.. انطلاق الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية المبكرة

2024-06-17 / 14:25

قمة السلام في سويسرا تدعو كييف إلى الحوار مع…

2024-06-17 / 14:12

حالات وفاة ومفقودون في اليونان إثر موجات الحر التي…

2024-06-17 / 12:36

مقت__ ل 5 أشخاص في تصادم قطارين بالهند

2024-06-17 / 11:45

توقف محركها بسبب حريق.. طائرة ركاب تهبط بسلام في…

2024-06-17 / 11:28

هاريس تهنئ المسلمين : عددكم في إدارتنا أكبر من…

2024-06-17 / 10:21

نتنياهو يحل حكومة الحرب

2024-06-17 / 10:13

في أوج نشوة العيد..”زهير لهنا” طبيب مغربي يُداوي جراح…

2024-06-16 / 23:22

هل يُقلق التقارب الإيراني التونسي الغرب؟

2024-06-16 / 21:57

بعد اعلانها لهدنة تكتيكية بغزة… نتنياهو يهاجم قيادة الجيش

2024-06-16 / 20:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى