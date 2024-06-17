رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر رونالدو عبر خاصية “القصص” على حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة له برفقة زملائه في نادي النصر مع تعليق: “عيدكم مبارك”.

ويستعد رونالدو البالغ 39 عاما لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في كأس أوروبا على الأراضي الألمانية في البطولة الـ11 الكبرى التي يخوض غمارها، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات (14 هدفا).

وتستهل البرتغال مشوارها القاري بمواجهة التشيك في لايبزيغ بعد غد الثلاثاء، قبل أن تواجه تركيا بعد أربعة أيام في دورتموند، وتكمل دور المجموعات أمام جورجيا في غيلزنكيرشن في 26 حزيران/يونيو الحالي.