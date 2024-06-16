إيطاليا تنجو من فخ ألبانيا في مباراتها الأولى بكأس أمم أوروبا

نجا منتخب إيطاليا من فخ نظيره الألباني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وقلب المنتخب الإيطالي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين على ألبانيا بنتيجة هدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سغنال إيدونا بارك.

وتقدم نديم بايرامي لألبانيا بعد 23 ثانية من المباراة، وقلب الآزوري الطاولة بثنائية عن طريق أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا، في الدقيقتين 11 و16.

وسجل نديم بايرامي أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا، بعدما نجح في مفاجأة أبطال القارة العجوز، عندما استغل كرة رمية تماس حاول المدافع الإيطالي فيديريكو دي ماركو لعبها مع زميله أليساندو باستوني، فخطفها المهاجم الألباني وهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية بيمناه داخل مرمى جانلويجي دوناروما في الثانية 23.

وبحسب شبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن “هدف نديم بايرامي بعد 23 ثانية لألبانيا في مرمى إيطاليا هو أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في نهائيات بطولة كأس أوروبا