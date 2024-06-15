إياد أصغر حاج يخرج إلى الوجود بمشعر عرفات

2024-06-15 / 23:39
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هبة بريس_وكالات

“إياد” هو أصغر حاج إذن من أم باكستانية، أنجبته اليوم السبت بمشعر عرفات، وقد اشارت مصادر طبية أن الأم البالغة 34 سنة في صحة جيدة، وكذلك مولودها الذكر الذي اختارت له من الأسماء ” إياد”.

هذا واستقبل مستشفى جبل الرحمة الأم الباكستانية، حيث عمل الأطباء على رعاية الطفل الذي كان في صحة جيدة إذ بلغ وزنه 3 كيلو و40 جراما مع كامل النمو.

هذا وقد عرف جبل عرفات اليوم توافدا كبيرا لضيوف الرحمن الذين حجوا إليه من كل حدب وصوب ليشهدوا مناسك الحج في خشوع وابتهالات ودعوات ممزوجة بالدموع لعل القدير يرحمنا ويتجاوز عنا.

2024-06-15 / 23:39
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