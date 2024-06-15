عطب بباخرة بميناء “سيت” الفرنسي يُعلق عودة مغاربة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعيش ميناء ” سيت ” الفرنسي حالة ارتباك ،بسبب تأخر في رجالات كانت مبرمجة منذ يوم امس الجمعة ، مما ما ساهم عدم تمكين مواطنين مغاربة مقيمين في الخارج والأجانب المقيمين في المملكة، من العودة إلى البلاد أو المغادرة.مما جعل الجميع يتخبط في جملة من المشاكل بسبب الوضعية الاستثنائية الحالية، ويبحثون عن أجوبة لأسئلة محيرة.

وتفاجأ المهاجرين المغاربة الذين كانوا ينوون العودة إلى بلدهم لقضاء عطلة عيد الاضحى عن طريق البحر عبر ميناء “سيت” الفرنسي، وهو أحد الميناءيْن المهمين في ربط ” سيت ” عبر رحلات بحرية إلى مينائي الناظور وطنجة بعدحجز تذاكر السفر على متن باخرة كان مفترضا أن تنطلق يوم أمس الجمعة من ميناء طنجة .

وحسب مصادر الجريدة ، فإن هذا الارتباك سببه عطب ميكانيكي اصاب إحدى البواخر ، مما جعلها تتأخر في نقل المهاجرين المغاربة من ميناء سيت الفرنسي إلى موانئ المغرب في الوقت المحدد .