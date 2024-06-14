النيجر.. المحكمة العليا ترفع الحصانة عن الرئيس المخلوع محمد بازوم

2024-06-14 / 14:50
0

هبة بريس – وكالات

رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، بعد نحو عام من الإطاحة به على يد جنود متمردين، حسب ما قال محاميه ريد برودي، الجمعة.

تفتح هذه الخطوة الباب أمام المجلس العسكري لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

يخضع بازوم وعائلته للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه الصيف الماضي.

وقالت سلطات المجلس العسكري إنها تخطط لمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى”، وتقويض الأمن القومي، وبدأت في وقت سابق من هذا العام إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه في محكمة الدولة المنشأة حديثاً، والتي أصبحت أعلى سلطة قضائية في البلاد.

2024-06-14 / 14:50
0

مقالات ذات صلة

ناسا تبث بالخطأ نداء استغاثة من الفضاء

2024-06-13 / 23:29

مجموعة السبع تدعو حماس الى الموافقة على خطة وقف…

2024-06-13 / 23:22

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين

2024-06-13 / 18:57

قطعت جثته وألقي رأسه أمام مدرسة.. مق_تل نجل سفير…

2024-06-13 / 18:10

بلجيكا.. إصابة 6 أشخاص إثر انفجار بمبنى في أنفيرس

2024-06-13 / 11:28

6 شهداء في قصف إسرائيلي على وسط غزة

2024-06-12 / 22:40

أرمينيا تعلن نيتها الانسحاب من معاهدة أمنية تقودها روسيا

2024-06-12 / 22:15

تقدم “اليمين المتطرف” بفرنسا ..أي انعكاسات على دول “المغرب…

2024-06-12 / 20:19

حريق يندلع في فندق بمدينة ” إيلات” جنوب إسرائيل

2024-06-12 / 19:37

لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية…

2024-06-12 / 18:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى