النيجر.. المحكمة العليا ترفع الحصانة عن الرئيس المخلوع محمد بازوم

هبة بريس – وكالات

رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، بعد نحو عام من الإطاحة به على يد جنود متمردين، حسب ما قال محاميه ريد برودي، الجمعة.

تفتح هذه الخطوة الباب أمام المجلس العسكري لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

يخضع بازوم وعائلته للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه الصيف الماضي.

وقالت سلطات المجلس العسكري إنها تخطط لمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى”، وتقويض الأمن القومي، وبدأت في وقت سابق من هذا العام إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه في محكمة الدولة المنشأة حديثاً، والتي أصبحت أعلى سلطة قضائية في البلاد.