استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين

2024-06-13 / 18:57
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استُشهد 3 فلسطينيين، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن “الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغته الجهات الإسرائيلية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في قباطية”.

وأشار أبو الرُّب، إلى أنه لم يتم التعرف بعد على “هوية الشهيدين، فيما تتواصل العملية العسكرية في قباطية حتى الساعة (16:00 تغ)”.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنكيل جرافة عسكرية بجثمان فلسطيني في منزل في قباطية

2024-06-13 / 18:57
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