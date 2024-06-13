المؤثرة “سناء شيك شوب” تعلن حملها بطفلها الثالث

2024-06-13 / 10:53
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هبة بريس – فن

أعلنت مصممة الأزياء والمؤثرة، سناء القديوي المعروفة ب”سناء شيك شوب” حملها بطفلها الثالث.

واختارت “سناء شيك شوب” الإعلان عن خبر حملها، عبر فيديو مميز رفقة زوجها وطفليها نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”.

وعلقت سناء على الفيديو بالقول: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. محتاجة دعواتكم”.

2024-06-13 / 10:53
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‫5 تعليقات

  1. سبحان الله.ما هذا المستوى.هل المغاربة فقدوا مبادئهم و صاروا يجهرون بكل شيئ. كانت نساء اسلافنا لا تخبر احدا بحملها و في بعض الاحيان لا تشعر بها الا بعد تلد و يعزموك على تسمية المولود.اما حاليا فقد صار عاديا الاخبار على اوسع نطاق حتى بما يجري في بيوت النوم و الحمامات اعزكم الله

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  3. يقول المثل المغربي (حتى يزيد ونسميوه سعيد) انت لازلت حامل وقومت بنشر خبر حملك هههههههههههه

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  5. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، وهذا ما تطلبينه سيدتي حتى يتم حملك وانتهى الكلام.

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