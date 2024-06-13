ضحية “صفعة” عمرو دياب يطالب بتعويض قدره 21 مليون دولار

هبة بريس – وكالات

أقام أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوبي مصر، دعوى ادعاء مدني على نجم الغناء الشهير عمرو دياب تطالب بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار) بعد واقعة صفعه أحد المعجبين خلال حفل زفاف، مما أثار ضجة واسعة في مصر.

وقال مقيمو الدعوى إن ما حدث من دياب أمر مخجل لكل أبناء الأقصر (التي ينتمي إليها الشاب الذي تلقى الصفعة سعد أسامة)، معتبرين أنهم تعرضوا للتنمر مما حدث للشاب المصفوع.

وحددت الجهات المعنية، جلسة عاجلة لنظر الطلب المقدم من الشاب في 30 يوليوز المقبل، حسب جريدة “الدستور”.