نارودانت : درك سبت الكردان يشن حملة ويعتقل جانحين مبحوث عنهم

2024-06-12 / 22:17
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تمكنت مصالح الدرك بالمركز الترابي سبت الكردان التابع لسرية تارودانت، اليوم الاربعاء 12 يونيو الجاري، خلال عمليات بحث امني ، من توقيف 20 شخص مبحوث عنهم وطنيا، للإشتباه في تورطهم في جنح يعاقب عليها القانون.

العملية الأمنية التي انطلقت اليوم والتي ستستمر خلال أيام العيد ، مكنت من توقيف مبحوث عنهم في عدة قضايا بعضها يتعلق باصدار شيكات بدون مؤونة ، والاتجار في المخدرات والعنف وغيرها من القضايا .

كما شملت الحملة كذلك مستعملي الدراجات النارية بالمنطقة، والتي شكلت اكبر هاجس امني لدى سلطات تارودانت ، بسبب استعمال عصابات اجرامية للدراجات النارية في تنفيذ عمليات الكريساج او ترويج المخدرات بعدد من مناطق الإقليم .

2024-06-12 / 22:17
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