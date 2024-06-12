نارودانت : درك سبت الكردان يشن حملة ويعتقل جانحين مبحوث عنهم

تمكنت مصالح الدرك بالمركز الترابي سبت الكردان التابع لسرية تارودانت، اليوم الاربعاء 12 يونيو الجاري، خلال عمليات بحث امني ، من توقيف 20 شخص مبحوث عنهم وطنيا، للإشتباه في تورطهم في جنح يعاقب عليها القانون.

العملية الأمنية التي انطلقت اليوم والتي ستستمر خلال أيام العيد ، مكنت من توقيف مبحوث عنهم في عدة قضايا بعضها يتعلق باصدار شيكات بدون مؤونة ، والاتجار في المخدرات والعنف وغيرها من القضايا .

كما شملت الحملة كذلك مستعملي الدراجات النارية بالمنطقة، والتي شكلت اكبر هاجس امني لدى سلطات تارودانت ، بسبب استعمال عصابات اجرامية للدراجات النارية في تنفيذ عمليات الكريساج او ترويج المخدرات بعدد من مناطق الإقليم .