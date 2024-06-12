خبراء ومسؤولون حكوميون يفككون شفرات أهم إصلاحات الوظيفة العمومية بالمغرب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشراكة مع منتدى التنمية للاطر والخبراء، اللقاء الدراسي حول موضوع الوظيفة العمومية بالمغرب بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية.

اللقاء الذي عرف مجموعة من المداخلات القيمة قاربت الإصلاحات التي عرفتها منظومة الوظيفة العمومية السياقات والمرتكزات، وهي المداخلة التي قدمها الأستاذ صديق، تلتها مداخلة لأستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي، التي تناول فيها الوظيفة العمومية ومطلب الحكامة، كما استعرض الأستاذ رشيد أعمر أهم الخطوط العريضة خلال مداخلته التي انصبت حول الوظيفة العمومية والخدمات العمومية وسؤال الأولوية، كما كان للأستاذ عبد الحفيظ أدمينو المستقبل، مداخلة تطرق من خلالها إلى الوظيفة العمومية في ضوء مقومات التدبير العمومي الجديد.

حفيظ اليونسي وفي اتصال بهبة بريس، أكد على أهمية هذا اللقاء الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل، والذي استضاف من خلال تلة من المسؤولين الحكوميين والأساتذة الباحثين لتفكيك شفرات أهم الاصلاحات التي همت منظومة الوظيفة العمومية التي ارتفع منسوب الحديث عنها مؤخرا، وهو نقاش قانوني دستوري سلط الضوء على واقع الممارسة التي لازالت تعتيرها بعض الأعطاب البنيوية التي قد تحول دون تحقيق الجودة المنشودة.

وأضاف ذات المتحدث، أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي الهام بشراكة مع منتدى التنمية للأطر والخبراء، هو تأكيد على محورية العنصر البشري في قيام الإدارة بأدوارها المختلفة والمتعددة والمتنوعة، لمواكبة السياسات والبرامج العمومية المهيكلة الاقتصادية منها والاجتماعية.