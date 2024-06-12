علماء آثار أتراك يعثرون على تماثيل يعود تاريخها إلى العصر الروماني

2024-06-12 / 18:38
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هبة بريس / وكالات

عثر علماء آثار أتراك على تماثيل “زيوس وأفروديت” يرجع تاريخها إلى نحو 6 آلاف عام من العصر الروماني، وذلك خلال أعمال التنقيب في مدينة أسبندوس القديمة، الواقعة على بعد 48 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاليا التركية.

ونقلت تقارير صحفية عن حسين طولغا جاندور، عالم الآثار ونائب رئيس مجموعة الحفر والتنقيب الأثري في أسبندوس، قوله إن التماثيل التي تم العثور عليها يبلغ ارتفاعها حوالي 50 سم، وهي منحوتة بشكل رائع، مضيفا أنه من المؤكد أن نحتها تم في مرحلة مبكرة من العصر الإمبراطوري الروماني.

وأشار جاندور إلى أنه سيتم تسليم التماثيل إلى متحف أنطاليا بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتنظيف والترميم.

ولفت إلى أن أعمال التنقيب والحفر الأثري لا تزال مستمرة في مناطق أخرى من المدينة القديمة، ومن المتوقع الانتهاء من التنقيب في جميع المحلات التجارية هذا العام.

2024-06-12 / 18:38
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