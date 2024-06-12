فتاح العلوي ولعلج يترأسان الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء

هبة بريس

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والتي دعت الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

وقد خصص هذا الاجتماع أساسا للعرض الذي قدمته المديرية العامة للضرائب حول الحصيلة الأولية لتنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2023.

وقد أبانت الحصيلة الأولية لهذا النظام عن تحسن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات وعن امتثالها الواسع لمقتضياته حيث تم تسجيل 4769 تصريحا تقدمت بها المقاولات المعنية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023.

وتبشر هذه النتائج بآفاق واعدة لمواصلة التدابير ذات الأثر الإيجابي على مناخ الأعمال وتحرير الطاقات وتشجيع المبادرة الخاصة.

كما وافق المرصد على إعداد ونشر تقريره السنوي الرابع الذي سيتضمن حصيلة تنزيل النظام سالف الذكر والنتائج المتعلقة بها.

وقد تم انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضائه التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة وبنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية والخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة.