جمهور أسود الأطلس يتفاعل مع تدوينة حكيمي ” شكرا اكادير “

تفاعل جمهور الأسود خصوصا بمدينة اكادير مع تدوينة اشرف حكيمي عبر حسابه بإنستغرام بقوله ” شكرا … اكادير” على كرم ضيافة أهلها ، في مباراة يوم امس الثلاثاء 11 يونيو الجاري ، التي جمعت المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو بملعب أدرار بأكادير لحساب منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمسكيك وكندا.

تدوينة اشرف حكيمي تركت استحسان الجمهور السوسي ، من أخلاق ونبل هذا اللاعب المتميز ، والذي ساهم إلى جانب زملاءه من الأسود من الظفر بست نقط في المبارتين ضد زامبيا والكونغو.

كما عبر كثيرون على ان تدوينة حكيمي كانت في وقتها المناسب بعد الغضبة التي عبر عنها الجمهور من تصرفات لا رياضية من بعض اللاعبين خلال المباراة الأولى ضد زامبيا.