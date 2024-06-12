جمهور أسود الأطلس يتفاعل مع تدوينة حكيمي ” شكرا اكادير “

2024-06-12 / 14:41
0

 

تفاعل جمهور الأسود خصوصا بمدينة اكادير مع تدوينة اشرف حكيمي عبر حسابه بإنستغرام بقوله ” شكرا … اكادير” على كرم ضيافة أهلها ، في مباراة يوم امس الثلاثاء 11 يونيو الجاري ، التي جمعت المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو بملعب أدرار بأكادير لحساب منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمسكيك وكندا.

تدوينة اشرف حكيمي تركت استحسان الجمهور السوسي ، من أخلاق ونبل هذا اللاعب المتميز ، والذي ساهم إلى جانب زملاءه من الأسود من الظفر بست نقط في المبارتين ضد زامبيا والكونغو.

كما عبر كثيرون على ان تدوينة حكيمي كانت في وقتها المناسب بعد الغضبة التي عبر عنها الجمهور من تصرفات لا رياضية من بعض اللاعبين خلال المباراة الأولى ضد زامبيا.

2024-06-12 / 14:41
0

مقالات ذات صلة

المنتخب السعودي يسقط أمام الأردن في تصفيات كأس العالم…

2024-06-11 / 23:10

تصفيات مونديال 2026.. المنتخب الوطني يحقق فوزا كاسحا أمام…

2024-06-11 / 22:04

أيوب الكعبي مطلوب في الدوري الإسباني

2024-06-11 / 16:17

تأجيل مباراة الرجاء أمام مولودية وجدة

2024-06-10 / 22:44

امتحان الباكالوريا ..اللاعب الدولي السنغالي ساديوماني حاضر في اختبار…

2024-06-10 / 22:17

تصفيات المونديال.. صلاح ينقذ “الفراعنة” بمواجهة غينيا بيساو

2024-06-10 / 19:35

ريال مدريد ينفي تصريحات مدربه ويؤكد مشاركته في مونديال…

2024-06-10 / 16:16

محكمة اسبانية تصدر أحكامها على المتهمين بالعنصرية ضد فينيسيوس

2024-06-10 / 13:28

أنشيلوتي: “ريال مدريد لن يشارك في مونديال الأندية”

2024-06-10 / 13:02

الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج بلقب رولان كاروس للمرة الأولى

2024-06-09 / 19:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى