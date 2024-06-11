المنتخب السعودي يسقط أمام الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

هبة بريس / رياضة

خسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، أمام ضيفه الأردن بهدفين مقابل هدف، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

واستضاف ملعب “الأول بارك” معقل نادي النصر السعودي، مباراة منتخب السعودية ضد الأردن ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وأحرز المدافع علي لاجامي هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة السادسة عشر. وعدل علي عوان النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ27، وخطف نور الدين الروابدة هدف الفوز للنشامى في الدقيقة الـ45+2.

وبهذه النتيجة قفز منتخب الأردن إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب السعودية عند النقطة رقم 13 في وصافة جدول ترتيب المجموعة.