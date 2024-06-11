وجدة .. توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين جهة الشرق وجهة اترارزة الموريتانية

هبة بريس : وجدة

بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد وعمال اقاليم الجهة وعدد من المسؤولين الجهويين وأعضاء مجلس جهة الشرق وقع يومه الثلاثاء 11 يونيو الجاري رئيس مجلس جهة الشرق بالنيابة عمر حجيرة و محمد ولد الشيخ رئيس جهة اترارزة الموريتانية، على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الجهتين تهدف إلى فتح آفاق واعدة لبناء شراكة مثمرة تساهم في تعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين وكذا تحقيق مسارات مهمة للتنمية المجالية.

كما تهدف هذه الاتفاقية كذلك إلى إعداد برامج لفائدة ساكنتي جهتي الشرق واترارزة، اللتين تجمعهما قواسم مشتركة تاريخيا وجغرافيا، واهتمامات تنموية مجالية تشكل أرضية خصبة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة كالقطاع الفلاحي، الرعي و تربية المواشي، الاقتصاد الإجتماعي والتضامني ، التعليم العالي و التكوين المهني وذلك من خلال تخصيص منح دراسية للطلبة. فضلا عن تبادل الزيارات بين المستثمرين المغاربة والاشقاء الموريتانيين للاطلاع على فرص الاستثمار في البلدين ومحاور أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي جهة الشرق لتوطيد علاقات التعاون والشراكة وتعزيز الديبلوماسية الموازية والبحث عن فرص جديدة للتنمية الجهوية عبر شراكات مع الجهات من عدد من الدول ولا سيما الدول الافريقية، وذلك طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن التعاون جنوب ـ جنوب.

جدير بالذكر، أن هذا التعاون يحظى بالاهتمام والتتبع من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وولاية جهة الشرق من خلال المواكبة الفعلية في انجاح مختلف مراحل بلورته.

كما يأتي في إطار مهام الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية وما يوليه من مواكبة ودعم للجماعات الترابية للمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة للجماعات الترابية والاهتمام الخاص بالمشاريع والأنشطة ذات الوقع المباشر على الساكنة المحلية الافريقية.

وكانت زيارة الوفد الموريتاني فرصة للقيام بعدد من الأنشطة تمحورت حول زيارة المنتزه السياحي بالسعيدية وبعض المواقع التاريخية والسياحية لإقليم بركان وتنظيم لقاء للتعرف على مؤهلات تربية قطيع الماشية بجماعة عيد بني مطهر إقليم جرادة فضلا عن عدد من اللقاءات والزيارات بالجهة.