الغاز ..“شاريوت” تكشف نتائج عمليات التنقيب بالمغرب

2024-06-11 / 18:51
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هبة بريس / القسم الاقتصادي

أعلنت شركة “شاريوت” المتخصصة في الانتقال الطاقي، نتائجها السنوية النهائية برسم سنة 2023 والتي تشمل نشاطها في المغرب،

وأصدرت الشركة، بلاغا لها اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، تعلن فيه استكمال الدراسات التصميمية والهندسية بالنسبة لمشروع تطوير حقل الغاز أنشوا “Anchois” في إطار ترخيص ليكسوس البحري بالمغرب

وأشارت الشركة إلى إبرام شراكة مع “فيفو إنرجي” لتطوير أسواق إمدادات الغاز للصناعات في المغرب، والحصول على المصادقة على دراسة الوقع البيئي والاجتماعي لحقل أنشوا، كما تم إتمام وتوقيع اتفاقية شراكة مع “إينيرجيان بي إل سي” بالنسبة لتراخيص ليكسوس وريسانا البحريتين بالمغرب.

وأفادت الشركة، في البلاغ ذاته، بأنه تم إعطاء الأولوية لتوسيع وتنفيذ مشروع حقل أنشوا، مشيرة في هذا الإطار إلى الحصول على موافقة السلطات المغربية على الشراكة وعلى الصفقة، وتوقيع العقد مع شركة “ستينا دريلينج”، المتعلق باستعمال وحدة الحفر “ستينا الرابعة”، كما يتم التخطيط لحفر بئر للتقييم والتطوير خلال الربع الثالث من 2024 مع خيار حفر بئر إضافي

2024-06-11 / 18:51
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