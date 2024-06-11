شركة عالمية تستعد لطرح منصة خاصة بالأعمال الأمازيغية بالمغرب

2024-06-11 / 16:01
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هبة بريس

تستعد الشركة العالمية Max-vod لطرح منصة ترفيهية خاصة بالأعمال الأمازيغية بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول التواصل البريطاني جون بول، أن المنصة تتوفر على أزيد من 500 عمل أمازيغي، تضم كل من الأفلام السينمائية،البرامج، المسلسلات، و الأغاني، مشيرا أن ثمن الاشتراك لا يتعدي 20 درهما شهريا.

ووعد مسؤول التواصل المتلقي بالعديد من المفاجآت التي ستحظى بإعجابه، فضلا عن تنزيل كل أسبوع أعمال جديدة متنوعة.

جدير بالذكر أن ” Max-vod” هي أول منصة تهتم بطرح الأعمال الأمازيغية، فضلا عن تقديم مكتبة للمحتوى الأمازيغي في العالم.

2024-06-11 / 16:01
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