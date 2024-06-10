أنباء عن احتمال تحطم مروحية تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص آخرين

2024-06-10 / 18:13
6

أعلنت رئاسة جمهورية مالاوي عن اختفاء الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان يوم الاثنين، إن “طائرة تابعة لقوات المسلحة اختفت من على شاشات الرادار” بعد مغادرتها العاصمة ليلونغوي الدولي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن “المخاوف من وفاة نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما أثناء هبوط اضطراري في غابة تشيكانجاوا تتزايد بعد أن فشلت مروحيته في الهبوط في المطار هذا الصباح”.

2024-06-10 / 18:13
6

مقالات ذات صلة

إسرائيل “توبخ” سفيرة اعترف بلدها بالدولة الفلسطينية

2024-06-10 / 19:22

اليمين الفرنسي يرشح بارديلا لمنصب رئيس الوزراء

2024-06-10 / 11:13

الجزائر ..شوارما ودجاج محفوظ بمحلول حفظ الجثـ ـث

2024-06-10 / 09:46

الانتخابات الأوروبية تشهد ارتفاعا طفيفا في نسبة المشاركة ..…

2024-06-09 / 23:14

الجزائر.. مقطع فيديولـ”محاولة خطف طفلة” يثير هلع المواطنين

2024-06-09 / 21:54

بروكسيل ..رصاصة في الرأس تـ..ـنهي حياة شاب مغربي بمنطقة…

2024-06-09 / 21:07

الرئيس الفرنسي يحل الجمعية الوطنية ويدعو إلى انتخابات تشريعية…

2024-06-09 / 20:35

اليمين المتطرف الفرنسي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات…

2024-06-09 / 20:07

“فوكس”المتطرف يطالب ببناء جدار يفصل سبتة و مليلية المحتلتين

2024-06-09 / 19:42

بيني غانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

2024-06-09 / 19:29

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى