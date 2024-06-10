بسبب امتحانات البكالوريا.. تلميذة تنهي حياتها بآسفي

هبة بريس

أقدمت تلميذة بمدينة آسفي، على إلقاء نفسها بشاطئ اموني، بسبب امتحانات البكالوريا.

وحسب مصدر محلي، فقد ضبطت العناصر المكلفة بالحراسة، الهالكة في حالة غش صباح يومه الاثنين، ما دفعهم الى سحب ورقة الامتحان منها وطردها خارج المؤسسة.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالكة غادرت المؤسسة في حالة انهيار، متوجهة الى الشاطئ حيث ألقت بنفسها.

وتابع المصدر ذاته، أن مصالح الوقاية المدنية انتشلت جثة الهالكة من البحر قبل نقلها الى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.