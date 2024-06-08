مرشحة تبلغ من العمر 9 سنوات تجتاز امتحانات البكالوريا بفرنسا

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية أن أصغر مرشحة تتقدم لامتحان البكالوريا، العام والتكنولوجي، هذه السنة في فرنسا تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، وهو رقم قياسي في تاريخ البكالوريا الفرنسي.

وأوضح مسؤول في الوزارة، خلال ندورة صحفية أمس الجمعة، أن الأمر يتعلق بتلميذة من أكاديمية ستراسبورغ، تدرس بالمستوى الابتدائي الثالث وأنها مسجلة كمرشحة حرة في دورة البكالوريا التي تنطلق يوم 18 يونيو باختبار الفلسفة.

وأضاف إدوارد جيفري، المدير العام للتعليم المدرسي خلال الندوة المخصصة لدورة امتحان البكالوريا لعام 2024، أن المرشحة الصغيرة قد اختارت تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وأنها خضعت مؤخرا « لاختبارات موضوعاتية تتوافق مع التقييم المستمر » بهدف تحسين مستواها.

وأوضح جيفري أن « أصغر المتقدمين لامتحان البكالوريا عادة ما يكونون في سن 12 أو 13 عاما ». وأضاف أن أصغر متقدم العام الماضي كان يبلغ من العمر 12 عاما (من أكاديمية فرساي).

ووفقا للوزارة، فإن أصغر متقدم لامتحان البكالوريا المهني يبلغ من العمر 15 عاما.

وتم تسجيل 164 ألف و728 مرشحا العام، أكبرهم 76 عاما لامتحان البكالوريا العام، و66 عاما لامتحان البكالوريا المهني.