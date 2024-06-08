إسرائيل تعلن تحرير 4 رهائن في قطاع غزة

2024-06-08 / 13:40
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هبة بريس – وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تمكنه من إنقاذ أربعة رهائن في قطاع غزة، كانت تحتفظ بهم حماس في مخيم النصيرات.

وقال في بيان مشترك مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية، إنه “في عملية معقدة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين صباح اليوم (السبت)، نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، الذين اختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل الهانوفا في 7 أكتوبر.

وبحسب البيان، تم إنقاذ المختطفين من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين خلال العملية في قلب مخيم النصيرات.

وأوضح البيان، أن حالة الرهائن الصحية طبيعية وتم تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي تل هشومير شيبا.

وختم البيان، بتأكيده أن القوات الأمنية ستواصل تحركها بكافة الجهود لاستعادة المختطفين.

2024-06-08 / 13:40
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