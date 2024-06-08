حرب متواصلة يشنها الدرك الملكي بسواحل الدريوش على شبكة الهجرة السرية

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بالدريوش، قررت شن ” حرب” على الشبكات التي تنشط في مجال الهجرة السرية وذلك بالسواحل الممتدة بين الحسيمة والناظور.

وأكدت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية بقيادة قائد السرية وبتوجيهات صارمة من قبل القائد الجهوي، تواصل عملها لليوم الثالث على التوالي بهذا الشريط البحري، حيث تمكن الدركيون المرابطون هناك من احباط ثلاث عمليات للهجرة السرية منظمة باحترافية كبيرة من قبل هذه العصابات التي تعمل على استقطاب المرشحين من مختلف الأقاليم و يثم اعتراضهم في المحطات الطرقية للنقل و مرافقتهم و تأطيرهم حيث تستعمل مختلف الوسائل اللوجستية (نقل عمومي و سيارات خاصة ) لتوصيلهم لأماكن قريبة من الشريط الساحلي قبل مشيهم لمسافات طويلة على الأقدام عبر الغابات و الجبال و المسالك الوعرة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وفي هذا السياق، تم صبيحة هذا اليوم السبت، احباط عملية جديدة أخرى عبر توقيف 21 مرشح للهجرة السرية و حجز سيارة نفعية و اعتقال شخصين ليرتفع العدد إلى 40 مرشحا خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

و بتعليمات من القائد الجهوي، قام درك اقليم الدريوش بانزال أمني كبير و غير مسبوق بحضور مستمر لقائد سرية اعزيب ميضار حيت تضاعف عدد العناصر للتصدي لهذه الموجة عبر دوريات ثابتة و أخرى متنقلة تشغل دون توقف ليل نهار.