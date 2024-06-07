بنزيمة يتوقع ملاقاة الجزائر للمغرب في نهائي كأس أفريقيا
هبة بريس /رياضة
توقع الدولي الفرنسي ومهاجم الاتحاد السعودي، كريم بنزيمة، أن تجمع المباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إجراؤها في المغرب، بين “أسود الأطلس” والمنتخب الجزائري.
وقال بنزيمة في لقاء مع المؤثرة “سام فوتكس”، إن التكهن بطرفي نهائي كأس أمم إفريقيا يظل صعبا للغاية، قبل أن يتوقع أن تجمع المباراة النهائية بين المنتخب المغربي والجزائر.
وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد وجه دعوةً لكريم بنزيمة لحضور مباراة “الخضر” أمام غينيا، ، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، من أجل تكريمه.
12 تعليقات
المنتخب الجزائري منتخب ظعيف جدا ..
المنتخب الوطني المغربي أقوى منتخب في افريقيا…
بنزيما لاعب دولي محترم ..
بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي..
خاسرين داخل بلدهم وأمام جمهورهم ويتوقع ان المنتخب الجزائري يلتقي في النهائي مع المنتخب المغربي. ازيدوا بن زيمة لان ضروري ذكر اسم المغرب.
حكم مبارة دويلة كلاو طريحة ضد غينيا كان من عائلة غاساما. وراكم والزمن طويل 😂🤣😭. سبب خسارتهم مؤامرة القجع والمخزن غاساما.
غير مرحب بهم داخل التراب الوطني
تا يتزاد ونسميوه سعيد خههه
وغادي ينساحبو فاش يشوفو خريجة المغرب مكمولة
اللهم نجنا من الفتن ماضهر منها وما بطن
حتى نشوفو العقوبات وتأهل بعدى .
الحزائر غادا دير اكبر انسحاب فتاريخ افريقيا