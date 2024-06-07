لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش إسرائيل في “قائمة العار” الأممية
أعلنت إسرائيل، الجمعة، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة بـ”قائمة العار”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج الجيش الإسرائيلي فيها ضمن هذه القائمة المعروفة إعلاميا باسم “قائمة العار” أو “القائمة السوداء”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تلقى إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريتش) بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في مناطق النزاع، باعتباره طرفا في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال ولم يحمِهم”.
19 تعليقات
قتل الأطفال و الرضع و النساء و العجزة جراءم شنعاء ضد الإنسانية و وصمة عار ليس على جبين من اقترفها بل على كل من دعمها و ساندها و سكت عنها أفرادا و منظمات
الحقيقة الوحيدة التي نعرفها هو أن فلسطين ستحرر
اللهم نصرك الذي وعدت
ان شاء الله النصر قريب اللهم أنصر إخواننا في فلسطين
مجرمي حرب لا يعرفون إلا القتل والدمار و إستهداف الأبرياء
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ياصهاينه وعلى كل من خذلكم ياأهل غزه
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
قتل .تدمير . تشريد. سفك الدماء. كلها أمور قام بها الكيان الإسرائيلي ..
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مصاصي الدماء..
اللهم انتقم منهم أشد انتقام..