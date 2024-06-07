عيد الأضحى.. مندوبية السجون تسمح بدخول “القفة”

هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بأنه سيتم السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بزيارتهم، وكذا أعوان التمثيل الديبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب، ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع، وذلك وفق برنامج زمني محدد من طرف إدارات المؤسسات السجنية.

وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أنه من أجل ضمان مرور هذه المناسبة في أحسن الظروف، ستعمل المؤسسات السجنية على منح التسهيلات اللازمة للمعتقلين للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة لجلب قفة المؤونة، والشروط المطلوبة لإدخالها.

وفي إطار سعيها المتواصل لمحاربة ظاهرة تسريب الممنوعات بقفة المؤونة، تهيب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بجميع عائلات المعتقلين الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، وعدم إخراجها عن أهدافها الإنسانية ودلالاتها الدينية وأبعادها الاجتماعية واستغلالها في تسـريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.