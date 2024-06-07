بركان .. حريق يلتهم 25 هكتارا من الغطاء الغابوي لعين ألمو

2024-06-07 / 14:15
14

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببركان والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية لإخماده، بدعم من الساكنة المحلية من إخماد حريق شب بمرتفعات عين ألمو الغابوية مساء امس الخميس وامتد حتى الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة، متسببا في اتلاف 25 هكتارا من الغطاء الغابوي.

وبسبب وعورة المنطقة الجبلية، استدعت اعتماد سيارات التدخل الأولي التابعة للمياه والغابات، وبينما تواصل عناصر الدرك الملكي التي حلّت بالمكان التحقيق في أسباب الحريق بأمر من النيابة العامة، ومن بين الاسباب المرجحة هي كثرة الأنشطة التخييمية بتلك المنطقة.

2024-06-07 / 14:15
14

مقالات ذات صلة

جثة اسباني داخل سيارة ضواحي طنجة تستنفر الدرك

2024-06-06 / 19:39

صفرو.. حريق مهول يخلف خسائر كبيرة بعمارة سكنية

2024-06-06 / 16:22

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فاس إلى 5 وفيات و37…

2024-06-06 / 12:22

إصابة دركي من فرقة الدراجين في حادث سير ببنسودة…

2024-06-06 / 00:26

السجن بين المؤبد و 20 سنة لقاتلي مفتش شرطة…

2024-06-05 / 23:03

حريق فاس .. 4 وفيات و25 مصاب في حصيلة…

2024-06-05 / 22:19

النيران تلتهم قيسارية بفاس و الحريق يجهز على محلات…

2024-06-05 / 21:49

تارودانت: تجار مخدرات يوظفون أطفالا ويحولون ”مقبرة” لمخزن للممنوعات

2024-06-05 / 14:47

قبل يوم من الامتحان.. تلميذة تنت.حر في ظروف غامضة…

2024-06-05 / 10:10

طنجة.. كلب ضال “يعض” سائحا نيوزيلانديا والجماعة توضح

2024-06-05 / 10:00

‫14 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى