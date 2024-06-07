بركان .. حريق يلتهم 25 هكتارا من الغطاء الغابوي لعين ألمو
هبة بريس : وجدة
تمكنت عناصر المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببركان والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية لإخماده، بدعم من الساكنة المحلية من إخماد حريق شب بمرتفعات عين ألمو الغابوية مساء امس الخميس وامتد حتى الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة، متسببا في اتلاف 25 هكتارا من الغطاء الغابوي.
وبسبب وعورة المنطقة الجبلية، استدعت اعتماد سيارات التدخل الأولي التابعة للمياه والغابات، وبينما تواصل عناصر الدرك الملكي التي حلّت بالمكان التحقيق في أسباب الحريق بأمر من النيابة العامة، ومن بين الاسباب المرجحة هي كثرة الأنشطة التخييمية بتلك المنطقة.
14 تعليقات
اللهم اجعل في قضائه اللطف و السلامة
اذا كانت من عند الله الحمد لله على كل حال و اذا سبابها العبد الله يخد فيه الحق
الله يلطف بناااا
السلامة يااااربي
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الله يلطف يارب
الله يحفظ و يلطف بينا يا ربي
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير امين
يالطيف الطف بنا
,ياربي السلامة
لطفك ياربى بردا و سلاما يا ربي
لطفك يا رب اللهم اجعلها بردا و سلاما
نسأل ألله السلامة
نسأل الله السلامة