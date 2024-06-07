بركان .. حريق يلتهم 25 هكتارا من الغطاء الغابوي لعين ألمو

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببركان والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية لإخماده، بدعم من الساكنة المحلية من إخماد حريق شب بمرتفعات عين ألمو الغابوية مساء امس الخميس وامتد حتى الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة، متسببا في اتلاف 25 هكتارا من الغطاء الغابوي.

وبسبب وعورة المنطقة الجبلية، استدعت اعتماد سيارات التدخل الأولي التابعة للمياه والغابات، وبينما تواصل عناصر الدرك الملكي التي حلّت بالمكان التحقيق في أسباب الحريق بأمر من النيابة العامة، ومن بين الاسباب المرجحة هي كثرة الأنشطة التخييمية بتلك المنطقة.